Бюджетный комитет ГД одобрил проект федерального бюджета на 2025−2027 годы

Доходы и расходы
В 2025 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении с 36,1 трлн рублей в 2024 году до 40,29 трлн рублей (+11,6% к 2024 году). В последующие годы продолжится умеренный рост доходов федерального бюджета. Прогнозируется увеличение расходов федерального бюджета с 39,4 трлн рублей в 2024 году до 41,46 трлн рублей, 44 трлн рублей и 45,9 трлн руб. в 2025—2027 годах соответственно.
«Законопроект сформирован на основе бюджетного правила, предусмотренного при формировании проекта федерального бюджета на 2024−2026 годы, в соответствии с которым базовые нефтегазовые доходы определяются в зависимости от базовых цен на нефть (на уровне среднегодовой цены на нефть $60 за баррель и ежегодной индексации на 2% начиная с 2027 года), базовых экспортных цен на газ природный (на уровне среднегодовой экспортной цены на газ природный $250 за 1 тыс. куб. м и ежегодной индексации на 2% начиная с 2027 года), базовых цен экспортной альтернативы для автомобильного бензина Аи-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5», — говорится в заключении Счетной палаты РФ на проект бюджета.
Доля нефтегазовых доходов в общих поступлениях доходов федерального бюджета уменьшится с 31,3% в 2024 году до 22,6% в 2027 году, доля ненефтегазовых доходов федерального бюджета соответственно увеличится с 68,7% в 2024 году до 77,4% в 2027 году.
В 2025—2027 годах исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026 году и 1,1% ВВП в 2027 году. За этот период ненефтегазовый дефицит будет сокращен до 5% ВВП в 2027 году (на 2,5 п.п. ВВП относительно 2024 года). Основным источником финансирования дефицита федерального бюджета в 2025—2027 годах будут выступать государственные внутренние заимствования РФ, при этом использование ФНБ на покрытие дефицита в 2025—2027 годах не планируется, отмечается в заключении Счетной палаты.
Нацпроекты и разделы бюджета
На мероприятия нацпроектов предусматривается более 40 трлн рублей средств федерального бюджета в течение шести лет. По сравнению с действующими в 2019—2024 годах нацпроектами финансирование в части федерального бюджета увеличено практически в два раза. В бюджетной трехлетке на финансирование новых нацпроектов предусмотрено в 2025—2027 годах 5,7 трлн рублей, 6,2 трлн рублей и 6,3 трлн рублей соответственно.
Проектом бюджета предусматривается безусловное выполнение социальных обязательств. Так, на финансирование раздела «Социальная политика» в проекте бюджета заложено в 2025 году — 6,4 трлн рублей, в 2026 году — 7,19 трлн рублей, в 2027 году — 7,24 трлн рублей. С 2025 года предусмотрено возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров. Около 1,7 трлн рублей предусмотрено с учетом продления программы материнского капитала до 2030 года, в том числе учтена выплата остатка средств маткапитала, если он составляет не более 10 тыс. рублей. Более 1,7 трлн рублей заложено на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми. Это включает субсидирование процентной ставки по ипотеке для всех семей с детьми (до 1,5 трлн рублей), а также единовременные выплаты (450 тыс. рублей) многодетным семьям (с тремя и более детьми) на частичное погашение ипотеки (296,8 млрд рублей).
Финансирование по разделу «Образование» предусмотрено в 2025 году — 1,57 трлн рублей, в 2026 году — 1,68 трлн рублей, в 2027 году — 1,75 трлн рублей. Эти средства пойдут, в частности, на финансирование адресного строительства 150 школ к 2030 году в населенных пунктах с потребностью целевого развития образовательной инфраструктуры — около 115 млрд рублей за 3 года, 22,5 млрд рублей заложено на строительство не менее 100 детских садов к 2030 году, 92,3 млрд рублей заложено на строительство школ.
На здравоохранение в 2025 году предусмотрено выделение 1,86 трлн рублей, в 2026 году — 1,86 трлн рублей, в 2027 году — 1,91 трлн рублей. В 2025—2027 годы продолжится финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, федеральных проектов по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом, с гепатитом — базовые ассигнования составят 77,4 млрд рублей. Будет увеличено финансирование Фонда «Круг добра» для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. За три года планируется выделить более 687 млрд рублей: в 2025 году — 202,7 млрд рублей, в 2026 году — 231,8 млрд рублей, в 2027 году 253,4 млрд рублей.