Бюджетный комитет ГД одобрил проект федерального бюджета на 2025−2027 годы

Проектом бюджета предусматривается безусловное выполнение социальных обязательств. Так, на финансирование раздела «Социальная политика» в проекте бюджета заложено в 2025 году — 6,4 трлн рублей, в 2026 году — 7,19 трлн рублей, в 2027 году — 7,24 трлн рублей. С 2025 года предусмотрено возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров. Около 1,7 трлн рублей предусмотрено с учетом продления программы материнского капитала до 2030 года, в том числе учтена выплата остатка средств маткапитала, если он составляет не более 10 тыс. рублей. Более 1,7 трлн рублей заложено на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми. Это включает субсидирование процентной ставки по ипотеке для всех семей с детьми (до 1,5 трлн рублей), а также единовременные выплаты (450 тыс. рублей) многодетным семьям (с тремя и более детьми) на частичное погашение ипотеки (296,8 млрд рублей).