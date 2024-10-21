АСВ продлило расчеты с кредиторами Киви-банка до 15 ноября

Выплаты кредиторам начались 12 июля 2024 года.
Решение о продлении обусловлено новыми требования кредиторов, которые должны быть рассмотрены и удовлетворены в сроки, установленные законом «О несостоятельности (банкротстве)», отмечается в сообщении.
При этом в некоторых случаях оперативное перечисление кредиторам денежных средств невозможно, поскольку в них указаны неполные либо некорректные банковские реквизиты для перечисления. «Агентство рекомендует кредиторам проверять направляемые сведения о рублевых счетах, открытых в российских либо иностранных банках. Чтобы скорректировать уже предоставленные банковские реквизиты, можно воспользоваться формами и образцами соответствующих заявлений, размещенных на странице банка на сайте АСВ», — добавили в АСВ.
В связи с особым порядком исполнения обязательств перед резидентами иностранных государств некоторым кредиторам в виде юридических лиц АСВ направило запросы о предоставлении сведений для проведения расчетов. Часть кредиторов все еще не предоставили необходимые данные, однако денежные средства, предназначенные для расчетов с этими кредиторами, зарезервированы. По данным АСВ на 18 октября 2024 года, на выплаты кредиторам направлено 34 млрд рублей, что составляет 94% суммы установленных требований.