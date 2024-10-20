Топ-5 беднейших стран мира

Исходя из показателя ВВП на душу населения, самыми бедными странами в этом году являются Южный Судан, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго и Мозамбик. Об этом рассказывает доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.
Традиционно на протяжении многих десятилетий было принято ранжировать страны по степени богатства исходя из показателя валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения.
Но более точным является его расчет на основе паритета покупательной способности (ППС), чтобы оценить реальную покупательную способность людей, живущих в той или иной стране, то есть их расходы с поправкой на уровень инфляции, поясняет экономист.
Всемирный банк помещает беднейшие страны мира в категорию «страны с низким или средним уровнем дохода», отдельно выделяя в них подгруппу «наименее развитые страны» (англ. — Least Developed Countries, LDC), относя сюда 45 стран мира.
Все они, по словам Смирнова, находятся в Африке к югу от Сахары, и частично — в Азии (например, Афганистан и Бангладеш).
Кроме этого, отдельно выделяются страны, находящиеся в состоянии «крайней (экстремальной) бедности», то есть живущих на менее чем 2,15 доллара в день и имеющие серьезные ограничения к питанию и жилищно-коммунальным услугам и инфраструктуре (так называемая «многомерная бедность».
К беднейшим относятся 26 стран мира. «Примечательно, что около 50% населения мира живет на менее чем 6,85 доллара в день (так называемый “порог бедности для развивающихся стран”). При этом число людей в мире, живущих за чертой бедности, осталось с 1990 года почти неизменным», — указывает эксперт.
Если исходить из показателя ВВП на душу населения, то самыми бедными странами в 2024 году являются Южный Судан, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго и Мозамбик.
Но, как подчеркивает Смирнов, даже в этой группе стран наблюдается существенная разница по ВВП на душу населения — в Южном Судане он составляет 455 долл. США, а в Мозамбике — 1650 долл.
В целом, по состоянию на 2024 год в состоянии крайней бедности живет 26,5% населения Западной и Центральной Африки, 43,2% — Восточной и Южной Африки и в целом 36,5% — Африки к югу от Сахары (464 млн. человек).
С другой стороны, классификация по доходу не всегда может быть объективной, поскольку нет достоверной информации по некоторым странам.
Поэтому результаты оценок бедности для разных государств, полученных разными международными организациями, могут серьезно отличаться.
«Так, беднейшим государством мира, скорее всего, следует считать Сомали, 90% населения которого живет в состоянии “многомерной бедности”», — говорит экономист.
Международные организации указывают, что по сравнению с допандемическим периодом беднейшие страны стали еще бедней, тогда как экономики стран остального мира в целом восстановились после пандемии.
Все из указанных стран либо находятся в состоянии долгового кризиса, либо риск его возникновения очень высок.
Более того, в последние годы сокращение масштабов крайней нищеты замедлилось, почти остановившись. И эксперты полагают, что 2020−2030 годы могут стать для беднейших стран «потерянным десятилетием».
По оценкам Всемирного банка, понадобится не менее 30 лет, чтобы вывести уровень жизни около 700 млн. людей в мире из состояния «крайней бедности», рассказал Евгений Смирнов.
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