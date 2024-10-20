Топ-5 беднейших стран мира

К беднейшим относятся 26 стран мира. «Примечательно, что около 50% населения мира живет на менее чем 6,85 доллара в день (так называемый “порог бедности для развивающихся стран”). При этом число людей в мире, живущих за чертой бедности, осталось с 1990 года почти неизменным», — указывает эксперт.