Стало известно, какими запасами золота располагает БРИКС

По данным издания, во втором квартале 2024 года общемировые запасы достигли 29,03 тыс. тонн, из которых 6,2 тыс. тонн (21,4%) принадлежат странам БРИКС, исключая Иран и Эфиопию, не раскрывших свои данные.
Лидерами по запасам золота среди стран БРИКС являются Россия (2,34 тыс. тонн) и Китай (2,26 тыс. тонн), занимающие соответственно 37,6% и 36,4% от общего объема объединения. Далее следуют Индия (840,76 тонн), Саудовская Аравия (323 тонны), Бразилия (129,7 тонн), Египет (126,57 тонн), ЮАР (125,44 тонны) и ОАЭ (74,5 тонны).
В мировом масштабе США остаются лидером с 8,1 тыс. тонн золота, что составляет почти треть всех мировых резервов. За ними следуют Германия (3,35 тыс. тонн), Италия (2,45 тыс. тонн) и Франция (2,44 тыс. тонн).
В начале октября стало известно, что Народный банк Китая в сентябре снова не стал увеличивать свои золотые резервы на фоне резкого роста цен на драгметалл. Физический объем запасов остался прежним, несмотря на увеличение их стоимости до $191,47 млрд.