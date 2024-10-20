Россиянам рассказали, как обеспечить безбедную старость

По словам Юлии Афанасьевой, аналитика ФГ «Финам», главным помощником в долгосрочных накоплениях для россиян может стать финансовый план. От него будет зависеть выбор инвестиционных инструментов. Главным, что стоит определить на первом этапе, является желаемая сумма накопления к пенсии, срок до нее, текущий размер накоплений и уровень риска, который вы готовы заложить.
Подобные расчеты довольно сложная задача, подчеркнул, в свою очередь, Андрей Гиринский, к. э. н., доцент экономического факультета РУДН, потому что зависят от различного рода факторов. Во-первых, заблаговременно понять, сколько денег понадобится на достойную жизнь, невозможно.
«Принимая в расчет факторы инфляции, изменения курса национальной валюты, флуктуации ценовых индексов становится понятно, что размер пенсии сейчас условно достаточный для среднего получателя около 22 тыс рублей может не быть таковым через определенное количество лет», — пояснил он.
Во-вторых, понятие безбедная старость для каждого человека разное и зависит от времени, от потребностей конкретного человека, состояния его здоровья, наличия семьи, родственников, региона проживания и многого другого.
Юлия Афанасьева добавила, что пенсионные накопления для достойной старости должны быть максимально ликвидными, поэтому в качестве них можно использовать депозит, ОФЗ или надежные фонды ликвидности или иные фонды с базовыми активами с условногарантированной доходностью.
Андрей Гиринский также предложил обеспечить постоянных доход, который может быть связан как с постоянной работой, так и с наличием различных бизнес-проектов вместо или в дополнение к основному заработку.
«Если у вас есть 20−30 лет в запасе и хотя бы 1% от суммы, которая вам нужна на пенсии и возможность ежемесячно откладывать 0,1% от указанной суммы, то вам не нужны рискованные активы. В иных случаях шансов, не применяя рискованные активы, успеть заработать достойный капитал к пенсии — нет», — заключила Юлия Афанасьева.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».