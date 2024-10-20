Россиянам рассказали, как обеспечить безбедную старость

«Если у вас есть 20−30 лет в запасе и хотя бы 1% от суммы, которая вам нужна на пенсии и возможность ежемесячно откладывать 0,1% от указанной суммы, то вам не нужны рискованные активы. В иных случаях шансов, не применяя рискованные активы, успеть заработать достойный капитал к пенсии — нет», — заключила Юлия Афанасьева.