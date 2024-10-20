На сохранение льготной ипотеки в селах выделят более 6,8 млрд рублей

«На сохранение программы льготной ипотеки в сельской местности, а также программы льготных кредитов на благоустройство домов будет направлено более 6,8 млрд рублей. Из общей суммы более 6,4 млрд рублей предназначено для продолжения льготной ипотечной программы со ставкой до 3% годовых. Решение позволит просубсидировать в 2024 году 142,8 тыс. ранее выданных займов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что программа по выдаче ипотечных кредитов в сельской местности работает с 2020 года. Так, за последние четыре года более 160 тыс. заемщиков воспользовались возможностями этой ипотечной программы, чтобы улучшить свои жилищные условия. Программа предполагает приобретение готовых жилых домов, домов с земельными участками, приобретение квартир в домах высотой не более пяти этажей. Также в программу входит строительство домов собственными силами.
«Почти 330 млн рублей пойдет на продолжение реализации программы льготных кредитов на благоустройство домовладений по ставке до 5%. Заемные средства можно тратить, в том числе на проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также на ремонт инженерных систем и кровли», — говорится в сообщении.
Работа идет в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».