На сохранение льготной ипотеки в селах выделят более 6,8 млрд рублей

Отмечается, что программа по выдаче ипотечных кредитов в сельской местности работает с 2020 года. Так, за последние четыре года более 160 тыс. заемщиков воспользовались возможностями этой ипотечной программы, чтобы улучшить свои жилищные условия. Программа предполагает приобретение готовых жилых домов, домов с земельными участками, приобретение квартир в домах высотой не более пяти этажей. Также в программу входит строительство домов собственными силами.