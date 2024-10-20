Каким будет курс рубля на неделе с 21 по 27 октября 2024: прогноз эксперта

По итогам недели рубль умеренно ослаб к доллару и несущественно вырос к китайскому юаню. Официальный курс доллара в конце недели был установлен на уровне 96,4 рубля (+0,4% за неделю), китайского юаня — 13,46 рубля (-0,1%).
На следующей неделе может активизироваться подготовка к налоговому периоду и дивидендным выплатам, которая должна способствовать некоторому укреплению рубля.
Кроме того, в следующую пятницу, 25 октября, состоится заседание Банка России, на котором регулятор, вероятнее всего, повысит ключевую ставку.
«Мы ожидаем, что ключевая ставка в октябре может достигнуть 21%, так как инфляция находится выше июльского прогноза ЦБ РФ», — отметила Ващелюк.
При этом в 2025 г. инфляционное давление будет более существенным, чем можно было ожидать месяц назад, из-за более высоких параметров индексации тарифов, роста утильсбора, структуры расходов бюджета.
При этом нельзя исключать, что Банк России продолжит придерживаться более осторожной тактики повышения ключевой ставки и в октябре ограничится повышением ключевой ставки с 19% до 20%.
Таким образом, высокие процентные ставки продолжат сдерживать ослабление рубля в условиях временного ухудшения ценовой конъюнктуры на рынке нефти. На следующей неделе курс рубля может находиться в интервале 95−97 ₽/долл. и 13,3−13,5 ₽/юань.
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