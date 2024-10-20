Китай с начала года увеличил импорт трубопроводного газа из РФ на 23%

РФ по-прежнему занимает второе место по поставкам трубопроводного газа в КНР. Лидером остается Туркмения (экспортировала Китаю его примерно на ту же сумму по сравнению с тремя кварталами 2023 года на уровне $7,4 млрд). За Россией следуют Казахстан ($1,05 млрд), Мьянма ($1,04 млрд) и Узбекистан (примерно $499 млн).