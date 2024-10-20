Эксперт рассказала, как можно пересчитать квартплату, если в доме холодно

Компенсацию можно получить за многие некачественные услуги. Например, когда в течение нескольких дней отсутствовала вода или текла чуть теплая вместо горячей, не работали или плохо работали радиаторы отопления. С наступлением холодов, вопросы, связанные с отоплением квартир, становятся еще более актуальными.
Согласно установленным нормам и для эффективной работы системы отопления критически важно обеспечивать стабильность температуры и давления внутри нее. Температурные колебания до 4 допустимы, и в ночное время температура может уменьшаться на 3.
«Чтобы инициировать процесс сокращения расходов за отопление, надо собрать убедительные аргументы и доказательства, указывающие на недостаточное качество предоставляемых коммунальных услуг. Без обоснованных доказательств размер платы снизить не удастся», — объяснила юрист.
Какие шаги следует предпринять?
1. Найти источник проблемы.
Это могут быть щели в окнах, в дверях. Жителям первых этажей иногда приходится сталкиваться с проблемой холода из-за некачественной подъездной двери, продуваемых тамбуров, жителям последних этажей — с открытыми чердачными помещениями.
2. «Если дом новый, и дует из окон и дверей, то это может быть по причине некачественного выполнения работ и необходимо посмотреть условия гарантии от застройщика», — говорит Пшеничникова.
В нашей стране установлены допустимые нормы температуры в квартирах в отопительный сезон. Норма — 18−25°С. В комнатах должно быть не менее 18, а вот в ванной комнате — не менее 20.
Отопление обязаны включать, если среднесуточная температура составляет 8 в течение пяти дней.
3. Подать жалобу в управляющую компанию, которая обслуживает многоквартирный дом.
Ваше обращение должно быть зарегистрировано и в дальнейшем — идентифицировано при запросе из суда или вышестоящих инстанций.
Управляющая компания должна оперативно отреагировать и направить бригаду или специалиста для составления акта.
На месте специалисты сделают замеры температуры в квартире и проверят установленное в квартире отопительное оборудование. «Результаты замеров температуры в квартире, обследования отопительного оборудования и иные факты, имеющие существенное значение при исследовании снижения температуры в квартире, представители управляющей компании обязаны внести в акт», — предупреждает эксперт.
Акт составляется в двух экземплярах. Один экземпляр остается у жильца, на случай если нужно будет доказывать обращение в управляющую компанию при подаче других обращений в вышестоящие инстанции или суд.
Если специалистам управляющей компании причин похолодания в квартире найти не удалось, или управляющая компания отказывается устранять выявленные нарушения в работе отопительного оборудования, являющегося общим имуществом в многоквартирном доме, следует обращаться в вышестоящие инстанции или в суд, объяснила Наталья Пшеничникова.
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