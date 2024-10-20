Как изменятся цены на вторичную недвижимость с 1 ноября

Спрос на московском рынке «вторички» в третьем квартале текущего года держался в среднем на одном уровне. Однако в сравнении с данными третьего квартала прошлого года он уменьшился примерно на 20%. Рыночная ипотека сейчас стала слишком дорогой. Доля сделок по ней сократилась до 22%. В прошлом году в этом периоде она составляла 43%.