Как изменятся цены на технику в России с 1 ноября 2024 года

Российский рынок бытовой техники сталкивается с повышением цен и сокращением ассортимента продукции. В ноябре цены на бытовую технику могут вырасти как минимум на 10−15% по сравнению с началом года, рассказывают эксперты.
Как объяснила Маргарита Кобец, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия», для удорожания бытовой техники есть ряд причин.
На себестоимость продукции значительное влияние оказывают санкции и колебания валютных курсов. Также на рост цен может влиять фактор сезонности.
«После летних отпусков взрослые люди возвращаются на работу, а дети — на учебу. Кто-то переезжает, появляется необходимость в покупке новой бытовой техники. Это в свою очередь влияет на рост спроса и цены на технику, телефоны и другие электронные гаджеты», — объясняет экономист.
Кроме того, в настоящее время растут мировые цены на комплектующие для компьютерной техники, в первую очередь на накопители, что приводит к увеличению себестоимости продукции. Влияют и проблемы, связанные с денежными переводами. Увеличение издержек на производство и доставку приводит к росту цен.
В последнее время, по данным представителей сетевых магазинов бытовой и электронной техники, средний чек на покупки снижается. По мнению Маргариты Конец, это связано с возросшим спросом на китайскую электронику в низком ценовом сегменте. Так, например, в категории смартфонов средний чек сократился на 13%.
По словам доцента кафедры «Промышленная теплоэнергетика» Московского Политеха Елены Афанасьевой, в октябре уже наблюдается резкий рост цен на бытовую технику. Это связано с повышением Банком России ключевой ставки до 19% и ужесточением условий ввоза техники в страну. Производители отмечают увеличение себестоимости товаров за счет роста цен на импортные комплектующие на 10−15%.
«Ситуация осложняется ужесточением санкций, что ведет к дефициту некоторых компонентов. Например, возникают трудности с приобретением термоизоляции для производства холодильников. Даже для техники, собираемой в России или Белоруссии, становится проблематично получить редкие импортные детали», — говорит эксперт.
Также влияют на рост цен опасения китайских партнеров относительно санкций и нежелание работать с юанем через российскую биржу, увеличение сроков банковских транзакций с иностранными контрагентами.
Особенно заметное повышение цен, как указывает Елена Афанасьева, ожидается в сегменте компьютеров и смартфонов, производство которых в России практически отсутствует.
По некоторым оценкам, стоимость этих устройств может увеличиться на 25−30% к концу года.
Эксперты также отмечают, что рост цен может затронуть и крупную бытовую технику. Холодильники, стиральные машины и другие крупногабаритные приборы могут подорожать на 20−25% из-за сложностей с поставками комплектующих и увеличения логистических расходов.
А цены на мелкую бытовую технику, такую как чайники, микроволновые печи и пылесосы, могут вырасти на 15−20%. Это связано с общим повышением стоимости производства и транспортировки товаров.
Представители розничных сетей предупреждают о возможном дефиците некоторых моделей техники в предновогодний период. Это может быть вызвано как сложностями с поставками, так и повышенным спросом со стороны потребителей, стремящихся приобрести технику до ожидаемого роста цен.
Елена Афанасьева посоветовала потребителям внимательно следить за ценовыми трендами и планировать крупные покупки заранее. Возможно, лучше не откладывать приобретение необходимой техники, особенно если речь идет о моделях, которые могут оказаться в дефиците.
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