Как изменятся цены на технику в России с 1 ноября 2024 года

Кроме того, в настоящее время растут мировые цены на комплектующие для компьютерной техники, в первую очередь на накопители, что приводит к увеличению себестоимости продукции. Влияют и проблемы, связанные с денежными переводами. Увеличение издержек на производство и доставку приводит к росту цен.