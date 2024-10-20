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Госдолг Чехии вырос за три квартала на $9,6 млрд

ПРАГА, 19 октября. /ТАСС/. Государственный долг Чехии за три квартала нынешнего года возрос на 223,1 млрд крон (около $9,6 млрд) и составил 3,334 трлн крон (примерно $143,4 млрд). Об этом сообщил со ссылкой на министерство финансов республики новостной портал Blesk.

Источник: Reuters

По его данным, сумма госдолга достигла наибольшего размера в истории. В пересчете на число граждан 10-миллионной республики теоретический долг каждого из них составляет 306 460 крон (около $13,1 тыс.).

Рост госдолга эксперты связывают главным образом с новыми эмиссиями государственных облигаций. Минфин использует их для финансирования прошлогоднего бюджетного дефицита и рефинансирования облигаций с приближающимся сроком погашения. По отношению к ВВП республики за прошедшие три квартала размер госдолга возрос на 1,5%, до 42,3%.