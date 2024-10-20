Эксперт рассказала, как новости с Ближнего Востока влияют на цену нефти и газа

Против новых рекордных цен на нефть говорит в том числе сообщение Washington Post о том, что Израиль не будет атаковать объекты нефтяной инфраструктуры Ирана. Источник газеты утверждает, что, если эта информация подтвердится, то это может означать снижение риска нарушения поставок энергоресурсов из региона.
«Ситуация продолжает оставаться неопределенной, так как точные намерения Израиля пока остаются неизвестными. Несмотря на это, рынок нефти демонстрирует повышенную чувствительность к подобным новостям, что приводит к значительной волатильности цен на нефть и газ. Эксперты отмечают, что любые изменения в ситуации на Ближнем Востоке могут привести к дальнейшим колебаниям на мировом рынке энергоресурсов», — отмечает Людмила Рокотянская.
Эксперт считает, что, с точки зрения техники рынка, котировки сейчас тестируют район $74−75 за баррель в качестве поддержки, после чего в этом месяце могут показать повторную волну роста к $80 за баррель.
Ключевые инвестдома, по словам Людмилы Рокотянской, настроены по нефти пессимистично. Так, аналитики Citi ждут Brent по $65 в 1-м квартале следующего года — это в базовом сценарии, который не включает риска расширения конфликта на Ближнем Востоке.
Аналитик отмечает: «В целом какие-то долгосрочные прогнозы по нефти — дело неблагодарное. Посмотрим, как сложится рыночная конъюктура после выборов в США. Перед ними нефть вполне может демонстрировать слабость. Наш бюджет и курс рубля зависят от цен на нефть. Согласно проекту бюджета, в следующем году нам нужна средняя отпускная цена на уровне $69,7 за баррель — это порядка $80 за Brent».
По мнению Людмилы Рокотянской, если не брать в расчет геополитику, которую очень тяжело прогнозировать, то ключевыми факторами в ценообразовании нефти являются:
1. Стабильность союза ОПЕК+
2. Состояние экономик Китая и США. Монетарные власти США приступили к циклу снижения ставок. Власти Китая тоже стремятся стимулировать свою экономику. Для рынка нефти и других сырьевых товаров это позитивно.
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