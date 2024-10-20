Эксперт рассказала, как новости с Ближнего Востока влияют на цену нефти и газа

Аналитик отмечает: «В целом какие-то долгосрочные прогнозы по нефти — дело неблагодарное. Посмотрим, как сложится рыночная конъюктура после выборов в США. Перед ними нефть вполне может демонстрировать слабость. Наш бюджет и курс рубля зависят от цен на нефть. Согласно проекту бюджета, в следующем году нам нужна средняя отпускная цена на уровне $69,7 за баррель — это порядка $80 за Brent».