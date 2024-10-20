Эксперт раскрыл, как поведет себя курс рубля перед решением ЦБ по ставке

Несмотря на это, внутри недели наблюдалась волатильность: в среду рубль снизился на 2%, пара USD/RUB достигала 97,2 ₽, а пара CNY/RUB превышала 13,6 ₽ Это произошло из-за резкой коррекции на рынке нефти.
«Во вторник цена на нефть марки Brent упала более чем на 5%, до $73,3 за баррель после заявлений Израиля об отсутствии намерений наносить удары по Ирану, на который приходится 3% от мирового экспорта нефти», — добавил собеседник.
Вторую половину недели рубль укреплялся. Скорее всего, это связано с ожиданиями по ключевой ставке на следующей неделе. Все больше публичных персон и лидеров мнений говорят о более жесткой денежно-кредитной политике, чем ожидалось ранее. Многие таргетируют 21%-22% по итогам заседания Банка России, которое состоится 25 октября, в следующую пятницу.
Рост ставки делает рублевые активы более привлекательными, что вызывает отток капитала из валюты. На следующей неделе ждем, что доллар продолжит торговаться в диапазоне 95−96 ₽, а юань 13,4−13,6 ₽
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