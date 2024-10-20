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Эксперт раскрыл, как поведет себя курс рубля перед решением ЦБ по ставке

Динамика рубля за эту неделю относительно основных мировых валют оказалась околонулевая, отмечает Кирилл Климентьев, аналитик «Цифра брокер».

Кирилл Климентьев
аналитик «Цифра брокер»
Источник: Reuters

Несмотря на это, внутри недели наблюдалась волатильность: в среду рубль снизился на 2%, пара USD/RUB достигала 97,2 ₽, а пара CNY/RUB превышала 13,6 ₽ Это произошло из-за резкой коррекции на рынке нефти.

«Во вторник цена на нефть марки Brent упала более чем на 5%, до $73,3 за баррель после заявлений Израиля об отсутствии намерений наносить удары по Ирану, на который приходится 3% от мирового экспорта нефти», — добавил собеседник.

Вторую половину недели рубль укреплялся. Скорее всего, это связано с ожиданиями по ключевой ставке на следующей неделе. Все больше публичных персон и лидеров мнений говорят о более жесткой денежно-кредитной политике, чем ожидалось ранее. Многие таргетируют 21%-22% по итогам заседания Банка России, которое состоится 25 октября, в следующую пятницу.

Рост ставки делает рублевые активы более привлекательными, что вызывает отток капитала из валюты. На следующей неделе ждем, что доллар продолжит торговаться в диапазоне 95−96 ₽, а юань 13,4−13,6 ₽

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».