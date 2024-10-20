Эксперт раскрыл, как поведет себя курс рубля перед решением ЦБ по ставке

Вторую половину недели рубль укреплялся. Скорее всего, это связано с ожиданиями по ключевой ставке на следующей неделе. Все больше публичных персон и лидеров мнений говорят о более жесткой денежно-кредитной политике, чем ожидалось ранее. Многие таргетируют 21%-22% по итогам заседания Банка России, которое состоится 25 октября, в следующую пятницу.