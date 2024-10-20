Bloomberg сообщил о тикающей фискальной бомбе на $100 трлн

Долговая нагрузка продолжает расти практически во всех странах мира, уровень госдолга уже в этом году может достичь рекордных $100 трлн, в основном за счет США и Китая, пишет Bloomberg в статье «Мировая фискальная бомба на $100 трлн продолжает тикать».

По подсчетам агентства, по итогам 2024 года уровень долговой нагрузки во всем мире составлял 94,8%. При этом в США — 97,4%, в Китае — 62,1%, в Японии — 254%, во Франции — 111,3%, а в Великобритании — 103,2%. В целом в странах G7 уровень долга составил 125,9%, а к 2050 году он может вырасти до 188%.