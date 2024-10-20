Bloomberg сообщил о тикающей фискальной бомбе на $100 трлн

Долговая нагрузка продолжает расти практически во всех странах мира, уровень госдолга уже в этом году может достичь рекордных $100 трлн, в основном за счет США и Китая, пишет Bloomberg в статье «Мировая фискальная бомба на $100 трлн продолжает тикать».
Свою статью Bloomberg публикует в преддверии ежегодного заседания МВФ. Управляющий директор фонда Кристалина Георгиева ранее в своем выступлении заявила, что американская и китайская «гора заимствований» оказывает давление на весь мир. «Наши прогнозы указывают на неумолимое сочетание низкого роста и высокого долга. Правительства должны работать над сокращением долга и восстановлением буферов для следующего шока — который обязательно наступит, и, возможно, раньше, чем мы ожидаем», — сказала она.
Экономисты МВФ не исключают, что на фоне повышения уровня задолженности и неопределенности в системно значимых США и Китае свою ключевую ставку на следующем заседании может повысить в том числе ЦБ России, тогда как ЦБ Канады и Китая, вероятно, ненамного снизят ее.
Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 18 до 19% годовых в середине сентября. При этом регулятор отметил, что для снижения инфляционных рисков требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. На среднесрочном горизонте «баланс рисков для инфляции существенно смещен в сторону проинфляционных», добавили в ЦБ.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в том же месяце не исключила продолжение политики повышения ставки. Регулятор отмечал, что годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогноз (6,5−7%). Однако с учетом проводимой денежно-кредитной политики в следующем году инфляция, как ожидает ЦБ, снизится до 4−4,5%.