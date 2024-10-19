Юрист рассказала, что делать, если вам отказывают в помощи по ОМС

Для получения медицинской помощи требуется направление от лечащего врача. Это требование распространяется и на прием у специалиста, и на обследования, и на получение лекарственных препаратов, и на лечебное питание, и на медицинские изделия.
При этом, по словам эксперта, многие обследования нельзя провести и платно, если не получена рекомендация лечащего врача, так как манипуляция можем иметь противопоказания.
Вместе с тем, бывают случаи мошенничества, когда с пациентов берут деньги за услугу, а потом еще и выставляют счет страховой компании.
Такие ситуации возьмет под контроль страховая компания — им только нужно основание для проверки, например, обращение пациента.
«Отказывать в помощи по ОМС могут и из банального желания провести больше услуг платно, и потому что нет специалистов или мало оборудования, поэтому запись на многие услуги производится за несколько месяцев вперед», — объясняет юрист.
В любом случае клиники обязаны сообщить пациенту, какие услуги он может получить по полису ОМС, а какие — платно. Естественно, платная услуга выполняется на иных условиях, чем услуга по ОМС.
При возникновении сомнений, можно позвонить в свою страховую и уточнить, входит ли какая-то услуга в ваш страховой полис.
Жалобы прокурору, в Минздрав и страховую можно подать в свободной форме.
«Административное исковое заявление в суд на действия или бездействие должностных лиц лечебного учреждения подается в районный суд по вашему месту жительства или по месту нахождения больницы и должно соответствовать положениям ст. ст. 125−126 Кодекса административного судопроизводства РФ», — рассказала Рыжкова.
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