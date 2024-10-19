В России захотели обложить налогом товары из-за рубежа

Сейчас импортные товары, которые россияне заказывают в интернет-магазинах, не облагаются налогом. Для них ведомство предлагает не устанавливать предельных порогов, а собирать НДС «прямо с нуля». Взимать налог и перечислять его в ФНС должны будут сами площадки электронной торговли. Эта инициатива обсуждается на уровне ЕАЭС, при этом Минфин готов обсудить с бизнесом возможный переходный период, сроки введения и размер ставки налога.