Украина пообещала Венгрии обеспечить поставки нефти из России

Ранее аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман рассказал, что окончание транзита газа из РФ лишит Украину 40 миллиардов гривен. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года, и Киев не намерен его продлевать. По словам Кауфмана, в рамках новой схемы, которая предусматривает передачу прав собственности на газ европейским покупателям на границе России и Украины, можно будет поставлять не более четырех-семи миллиардов кубометров.