Россия стала поставлять тонны мухоморов Америке

Покупателей интересуют как шляпки грибов, так и продукт на их основе: настои, экстракты, мази и кремы. Кто-то даже практикует употребление небольших доз перемолотого мухомора в капсулах, чтобы снять усталость, избавиться от раздражительности и повысить работоспособность. Однако, как утверждают ученые, доказательства лечебных свойств мухомора отсутствуют, а вот потенциальная опасность его употребления есть — мухомор остается ядовитым грибом, воздействующим на центральную нервную систему, и экспериментировать с ним не рекомендуется.