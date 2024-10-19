Правительство выделило еще 3,2 млрд руб. на выплаты жителям Курской области

ВСУ перешли в наступление в районе Курской области 6 августа. С тех пор продолжаются бои в приграничных районах. По последним данным, из региона вывезли более 112 тыс. человек. По данным МЧС, к 20 сентября помощь в связи с утратой имущества была назначена 35 тыс. граждан на общую сумму 5,2 млрд руб.