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Правительство выделило еще 3,2 млрд руб. на выплаты жителям Курской области

Правительство дополнительно выделило 3,2 млрд руб. из резервного фонда правительства для выплат пострадавшим жителям Курской области, где с 6 августа продолжаются бои с ВСУ. Прежде на эти цели направили более 10 млрд руб.

Источник: РИА "Новости"

Согласно распоряжению правительства, выплаты получат жители Курской области, которые лишились имущества первой необходимости. В зависимости от степени утраты имущества — полной или частичной — финансовая помощь составит 150 тыс. или 75 тыс. руб. на человека.

ВСУ перешли в наступление в районе Курской области 6 августа. С тех пор продолжаются бои в приграничных районах. По последним данным, из региона вывезли более 112 тыс. человек. По данным МЧС, к 20 сентября помощь в связи с утратой имущества была назначена 35 тыс. граждан на общую сумму 5,2 млрд руб.