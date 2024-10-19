Минфин хочет обложить НДС зарубежные товары с маркетплейсов

Порог беспошлинного ввоза товаров для интернет-торговли предлагается сохранить на уровне €200, пошлину для ввоза товаров дороже этой суммы ведомство хочет установить на уровне 5%.
Предложения связаны с принятием странами ЕАЭС в декабре 2023 года изменений, согласно которым электронная торговля выделяется в отдельный вид коммерческой деятельности. В связи с этим Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) начала готовить наднациональное и национальное регулирование новой отрасли. В частности, ЕЭК предложила ввести единую импортную пошлину в 5% для товаров e-commerce со снижением порога беспошлинного ввоза (€200 в 2025 году, €100 в 2026 и €50 — в 2027 году), отмечает «Интерфакс».
По словам замминистра, в случае введения пошлины, ее будут взымать с полной стоимости товара, а не с суммы превышения порога беспошлинного ввоза. Сейчас пошлинный налог действует на выходящую за порог сумму только в случае, если товар предназначен для личного пользования. Минфин также не планирует повышать порог пошлины.
В случае с уплатой НДС министерство не планирует устанавливать предельный порог и «прямо с нуля в отношении товара в ходе электронной торговли взымать НДС», то есть облагать налогом все товары e-commerce. При этом ответственность за уплату НДС планируют возложить на маркетплейсы или самих предпринимателей, если они используют свой сайт для ведения деятельности. Господин Сазанов рассказал, что Минфин не видит причин, чтобы делать послабления в виде постепенного увеличения НДС или исключения отдельных категорий товаров из налогообложения.
«Как в любой классической торговле — вы зарабатываете прибыль, мы берем свои налоги», — сказал замминистра. При этом он сообщил о готовности Минфина обсудить с предпринимателями возможность введения переходного периода для обложения товаров НДС. Причем обсуждение может затронуть как сроки введения, так и размер ставки налога.