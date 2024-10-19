Минфин хочет обложить НДС зарубежные товары с маркетплейсов

В случае с уплатой НДС министерство не планирует устанавливать предельный порог и «прямо с нуля в отношении товара в ходе электронной торговли взымать НДС», то есть облагать налогом все товары e-commerce. При этом ответственность за уплату НДС планируют возложить на маркетплейсы или самих предпринимателей, если они используют свой сайт для ведения деятельности. Господин Сазанов рассказал, что Минфин не видит причин, чтобы делать послабления в виде постепенного увеличения НДС или исключения отдельных категорий товаров из налогообложения.