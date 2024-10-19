Раскрыто, какие трюки используют нечистые на руку риелторы при сдаче квартир

К примеру, квартирные аферисты в мессенджерах представляются специалистами из крупной риэлторской фирмы, название которой у всех на слуху, и предлагают быстро найти квартирантов и оформить сделку. Единственное, что требуется — внести предоплату на указанный номер карты, телефона или перейти по указанной ссылке. В итоге, отмечает эксперт, покупатель теряет денежные средства.
Кроме того, продолжают действовать информационные агентства: они берут комиссию и высылают список квартир, которые уже сданы или не сдаются, или вообще не существуют. «Деньги вернуть не получится, ведь информационная услуга оказана, никто и не обещал заселения», — поясняет Оксана Полякова.
Также мошенники нередко берут деньги за просмотр квартиры: дают объявление о сдаче по цене ниже рынка. Люди связываются с ними по указанным контактам, и «собственник» им сообщает, что желающих снять этот вариант много, нужно забронировать — перевести деньги за просмотр, а если квартира не подойдет, все вернут обратно.
Человек переводит деньги, приезжает на просмотр, а квартира закрыта, «собственник» не отвечает на звонки.
Оксана Полякова добавляет, что аферисты могут представиться собственниками квартиры, уехавшими из страны, или их агентами. Они предлагают жилье по цене ниже рынка, которое нужно срочно сдать онлайн, при этом берут предоплату.
«Совет и нанимателям, и наймодателям: видите требование предоплаты — откажитесь от этого варианта. Деньги можно отдавать только после подписания договора найма — так работают профессиональные риэлторы из серьезных агентств недвижимости», — говорит эксперт.
Мошенники никогда не арендуют и не сдают жилье через солидную риэлторскую компанию, так как документы нанимателя и наймодателя тщательно проверяются — это исключает незаконную сдачу квартиры в субаренду или вероятность попытки продажи квартиры нанимателем-аферистом.
Арендаторам при выборе посредника следует учесть: в серьезной риэлторской компании специалист обязан работать с клиентом до тех пор, пока тот не определится; вам предоставят бесплатные консультации по вопросам найма и должны гарантировать грамотное оформление сделки найма.
«Риэлторское агентство может обеспечить сопровождение клиента в течение всего срока найма — вы вправе обратиться к юристам и риэлторам фирмы при возникновении конфликтов с арендодателем», — заключила Оксана Полякова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».