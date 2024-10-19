Раскрыто, какие трюки используют нечистые на руку риелторы при сдаче квартир

Также мошенники нередко берут деньги за просмотр квартиры: дают объявление о сдаче по цене ниже рынка. Люди связываются с ними по указанным контактам, и «собственник» им сообщает, что желающих снять этот вариант много, нужно забронировать — перевести деньги за просмотр, а если квартира не подойдет, все вернут обратно.