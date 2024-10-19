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Эксперт рассказала, в каких странах мира есть налог на бездетность

Сегодня, когда в России катастрофически низкий уровень рождаемости, все чаще мелькает идея вернуть налог на бездетность. В каких странах есть аналог такого налога, и повлиял ли он на рождаемость, рассказала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Такой налог был введен в СССР с 1941 года. Он был невелик — всего 6%. «Причем, имеющие низкий доход, студенты, военнослужащие освобождались от этого налога», — указывает экономист.

Однако его наличие не повлияло на волны рождаемости в стране, а причина спадов рождаемости 60-х и 90-х лежит совершенно в другой плоскости.

Налог на бездетность не в виде налоговых льгот, а в виде дополнительных налогов существовал помимо СССР в Польше, Румынии, Италии, Болгарии. Вариант, когда бездетные граждане платят налогов меньше, чем граждане с детьми, есть и в России, где имеется налоговый вычет на детей.

В Германии налогоплательщики платят так называемый налог на беспомощность, который ниже у тех, кто имеет детей, из-за предположения, что гражданин без детей скорее обратится за помощью к государству.

Во Франции существует система семейных коэффициентов, в рамках которой семьи с детьми имеют налоговые преференции.

«Похожие налоговые преференции существуют и во многих других странах, причем разница в ставке подоходного налога для одиноких людей без детей и семей с одним кормильцем с двумя детьми доходит до 10%», — говорит Сорокина.

Однако, по ее словам, практически ни одна страна не называет сегодня эту разницу налогом на бездетность.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».