Эксперт рассказала, в каких странах мира есть налог на бездетность

Налог на бездетность не в виде налоговых льгот, а в виде дополнительных налогов существовал помимо СССР в Польше, Румынии, Италии, Болгарии. Вариант, когда бездетные граждане платят налогов меньше, чем граждане с детьми, есть и в России, где имеется налоговый вычет на детей.