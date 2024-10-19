Эксперт рассказала, в каких странах мира есть налог на бездетность

Такой налог был введен в СССР с 1941 года. Он был невелик — всего 6%. «Причем, имеющие низкий доход, студенты, военнослужащие освобождались от этого налога», — указывает экономист.
Однако его наличие не повлияло на волны рождаемости в стране, а причина спадов рождаемости 60-х и 90-х лежит совершенно в другой плоскости.
Налог на бездетность не в виде налоговых льгот, а в виде дополнительных налогов существовал помимо СССР в Польше, Румынии, Италии, Болгарии. Вариант, когда бездетные граждане платят налогов меньше, чем граждане с детьми, есть и в России, где имеется налоговый вычет на детей.
В Германии налогоплательщики платят так называемый налог на беспомощность, который ниже у тех, кто имеет детей, из-за предположения, что гражданин без детей скорее обратится за помощью к государству.
Во Франции существует система семейных коэффициентов, в рамках которой семьи с детьми имеют налоговые преференции.
«Похожие налоговые преференции существуют и во многих других странах, причем разница в ставке подоходного налога для одиноких людей без детей и семей с одним кормильцем с двумя детьми доходит до 10%», — говорит Сорокина.
Однако, по ее словам, практически ни одна страна не называет сегодня эту разницу налогом на бездетность.
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