Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин с 1 ноября 2024 года

В ноябре цена на бензин самого популярного октанового числа АИ-92 будет в пределах 52−56 рублей за литр топлива в зависимости от региона. Об этом рассказал Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.
Существуют несколько основных факторов, влияющих на стоимость бензина в нашей стране: себестоимость сырья, то есть нефти, стоимость самой переработки нефти в бензин на НПЗ, транспортировка готового продукта, торговая надбавка на АЗС, а также акцизы и налоги.
Также важную роль в ценообразовании бензина играет финансовая составляющая, а именно инфляция и курсы валют.
В процентном соотношении, по данным Российского топливного союза (РТС), в розничной цене на бензин заложены следующие составляющие: себестоимость сырья — примерно 21%, производственные расходы — 6%, логистика — 8%, торговая наценка автозаправочных сетей — 5%. Суммарно, по оценкам Вавилова, получается 40% от розничной цены.
«Основная финансовая составляющая приходится на налоги. И главный среди них — НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). Его составляющая в розничной цене (по данным того же РТС в структуре АИ-92) — 31%. А ведь кроме него нефтяные компании платят другие акцизы и налоги, и прежде всего НДС», — отмечает Вавилов.
Так что, на поверхности ценообразования бензина в России лежат не изменение мировых цен на нефть, как в других странах, а особенности налогообложения нефтяных компаний, говорит эксперт.
И если цена на нефть в мире вдруг выросла, то далее, по цепочке растет цена на бензин и, в конечном итоге, цена на все продукты — и так происходит почти во всех странах. В нашей стране ценовые колебания рынка сглаживает демпфер.
Механизм достаточно прост: при высоких внешних ценах на нефть государство компенсирует нефтяным компаниям доход, который они недополучили из-за того, что не повысили внутренние цены на бензин. Это и называется демпферными выплатами.
Если же цены на бензин внутри страны выше экспортных цен, то в этом случае уже компании отдают лишний доход государству. «Этот механизм обеспечивает стабильную прибыль нефтяным компаниям, сглаживает волатильность рыночных цен на топливо и, в конечном итоге, снижает социальную напряженность» — объяснил эксперт.
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