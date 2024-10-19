Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин с 1 ноября 2024 года

«Основная финансовая составляющая приходится на налоги. И главный среди них — НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). Его составляющая в розничной цене (по данным того же РТС в структуре АИ-92) — 31%. А ведь кроме него нефтяные компании платят другие акцизы и налоги, и прежде всего НДС», — отмечает Вавилов.