ЕАЭС обнулил ввозные пошлины на отдельные виды сырья с содержанием драгметаллов

«Принято решение установить ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в отношении отдельных видов сырья минерального происхождения, содержащего драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, в размере 0% от таможенной стоимости по 31 декабря 2027 года включительно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время ставки ввозных таможенных пошлин в отношении рассматриваемых товаров составляют от 3 до 15%.
«В настоящее время рынок драгоценных металлов в Евразийском экономическом союзе обладает недостаточными запасами источников сырья для полной загрузки производственных мощностей. С учетом действующих в отношении некоторых государств ЕАЭС экономических ограничений бизнес начинает выстраивать системы поставок продукции из новых стран-партнеров. Однако необходимость уплаты ввозных таможенных пошлин делает такие поставки убыточными», — подчеркнул директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, одобренная мера таможенно-тарифного регулирования поможет справиться с ограничениями и будет способствовать развитию обрабатывающих и аффинажных предприятий, позволит увеличить степень загрузки производственных мощностей и повысить конкурентоспособность.