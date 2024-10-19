ЕАЭС обнулил ввозные пошлины на отдельные виды сырья с содержанием драгметаллов

«В настоящее время рынок драгоценных металлов в Евразийском экономическом союзе обладает недостаточными запасами источников сырья для полной загрузки производственных мощностей. С учетом действующих в отношении некоторых государств ЕАЭС экономических ограничений бизнес начинает выстраивать системы поставок продукции из новых стран-партнеров. Однако необходимость уплаты ввозных таможенных пошлин делает такие поставки убыточными», — подчеркнул директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян, слова которого приводятся в сообщении.