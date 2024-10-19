Денежная масса. Что это и зачем инвестору о ней знать?

И, будьте уверены, банки бы сделали это с огромным удовольствием! Но их ограничивают только нормативы ЦБ. Условно, на каждые 9 рублей, привлеченных на депозиты, банк должен вложить рубль собственного капитала. Если капитала не хватает — придется наращивать, направляя туда прибыль. А если регулятор увидит, что М2 растет слишком быстро, то он ужесточит нормативы, и вместо 1 рубля из капитала на 9 рублей, привлеченных на депозит, банки будут обязаны вложить 2 рубля на 8 привлеченных.