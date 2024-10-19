Аналитик раскрыл, какой шаг сделает ЦБ на следующей неделе

Денежно-кредитные условия с момента еще июльского повышения ставки ужесточились, и это привело к усилению сберегательной активности населения, но еще не привело к охлаждению спроса на кредитование. Кстати, замедление динамики кредитования пока не наблюдается ни в рознице, ни у юридических лиц. Так, по итогам августа кредитование населения прибавило 1,1% м/м против 0,8% и 2,7% в июле-июне.