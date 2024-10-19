Аналитик раскрыл, какой шаг сделает ЦБ на следующей неделе

«По итогам планового заседания Совета директоров, назначенного на 25 октября 2024 года, Банк России может повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 20 процентов», — отметил эксперт.
Он обратил внимание, что, по данным последнего октябрьского обзора Центрального банка России «О чем говорят тренды», замедление экономического роста происходит за счет факторов как со стороны спроса, так и со стороны предложения.
При этом потребительский спрос остается высоким, что пока поддерживает высокое инфляционное давление. Снижение годовой инфляции в сентябре ускорилось. Однако месячный рост цен (с коррекцией на сезонность) остается высоким, в том числе в устойчивых компонентах (некоторых компонентах продовольствия, непродовольственных товарах, услугах и др.).
Денежно-кредитные условия с момента еще июльского повышения ставки ужесточились, и это привело к усилению сберегательной активности населения, но еще не привело к охлаждению спроса на кредитование. Кстати, замедление динамики кредитования пока не наблюдается ни в рознице, ни у юридических лиц. Так, по итогам августа кредитование населения прибавило 1,1% м/м против 0,8% и 2,7% в июле-июне.
«С другой стороны, оперативные данные по потребительской активности (Сбериндекс) говорят о ее замедлении: по итогам 3 квартала 2024 года они (с поправкой на инфляцию) выросли на 0,8% кв/кв против 1,3% во 2 квартале 2024 года, что указывает на ужесточение денежно-кредитных условий», — пояснил Павел Паевский.
Корпоративное кредитование по итогам августа ускорилось до 2,6% м/м против 2,3% и 1,5% в июле-июне, что, вероятно, связано с желанием корпоративных заемщиков зафиксировать ставку хотя бы на короткий период времени. Эта динамика кредитования не может не настораживать ЦБ, и это однозначно выступает фактором.
Несмотря на некоторое замедление потребительской активности ЦБ продолжит постепенное повышение ключевой ставки, поскольку согласно риторике регулятора, борьба с повышенной инфляцией будет идти до ее полной капитуляции. В этой логике мы ожидаем повышения ключевой ставки как минимум на 100 базисных пунктов на ближайшем заседании.
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