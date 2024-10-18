Замминистра финансов РФ: Ангола торопит «Алросу» по срокам выхода из СП

«Исходя из позиции ангольской стороны, компания будет выходить. Детали сказать не могу. Понятно, что история чувствительная. Когда сделка будет подписана, тогда будет объявлено», — сказал он.
«Ангольцы торопят. Говорят: ребята, мы уже год это обсуждаем, давайте уже что-то делать», — добавил Моисеев, отвечая на вопрос о сроках выхода «Алросы» из «Катоки».
По словам замглавы Минфина, сейчас идут поиски стратегического партнера, который будет выкупать долю в активе. «Нужен партнер, который будет развивать актив, заплатит хорошую цену и не будет аффилирован с De Beers», — добавил Моисеев.
Ранее Моисеев говорил, что «Алроса» может выйти из проекта «Катока» в Анголе, а ангольская сторона считает, что участие «Алросы» в качестве акционера мешает им развивать бизнес, поскольку многие участники рынка отказываются от работы в проекте из-за участия в нем «Алросы». Возможные сроки выхода «Алросы» из проекта замминистра тогда не уточнил.
В 2023 году ангольское издание Expansao сообщало, что власти страны вынуждают «Алросу» выйти из горнорудного общества «Катока» — совместного предприятия с ангольской Endiama.
О проекте.
Российская группа алмазодобывающих компаний «Алроса» работает в Анголе с 1992 года. Ей принадлежит 41% акций горнорудного объединения «Катока» (еще 41% у ангольской госкомпании Endiama, 18% — у международного холдинга LL International Holding B. V.). Катока — крупнейшая в Анголе кимберлитовая трубка и четвертое в мире месторождение по объему залежей и добыче алмазов (находится на северо-востоке страны). Каждый год там добывается около 6,8 млн карат алмазов.
В мае 2017 г. СП «Катока» и «Эндиама» достигли соглашения о создании совместного предприятия «Луаше» по освоению алмазной трубки Луеле (недалеко от месторождения Катока; запасы оцениваются в 350 млн карат). Кроме того, с 2014 г. российская и ангольская компании проводят совместные геологоразведочные работы.
ТАСС выступает генеральным информационным агентством Московского финансового форума.