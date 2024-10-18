Замминистра финансов РФ: Ангола торопит «Алросу» по срокам выхода из СП

Российская группа алмазодобывающих компаний «Алроса» работает в Анголе с 1992 года. Ей принадлежит 41% акций горнорудного объединения «Катока» (еще 41% у ангольской госкомпании Endiama, 18% — у международного холдинга LL International Holding B. V.). Катока — крупнейшая в Анголе кимберлитовая трубка и четвертое в мире месторождение по объему залежей и добыче алмазов (находится на северо-востоке страны). Каждый год там добывается около 6,8 млн карат алмазов.