Замглавы Минфина отметил рост потребления отечественного алкоголя

«Если даже сравнивать последние три года, то в этом году мы ожидаем максимального потребления — около 84 млн дал. Это говорит о том, что импорт потребления импортной продукции сокращается. При этом на смену приходит потребление отечественной продукции», — сказал замминистра на сессии «Импортозамещение в алкогольной отрасли: результаты, тренды, векторы развития».
Он напомнил, что было три волны, когда вводились определенные меры защиты внутреннего рынка. «Первый раз мы это сделали в августе прошлого года, соответственно, когда мы повысили импортные пошлины на винодельческую продукцию с 12,5% до 20%. И, если сравнивать, например, четвертый квартал 2023 года и четвертый квартал 2022 года, мы сразу увидели снижение практически на 30% в импорте винодельческих продукций», — подчеркнул Сазанов.
По данным Росалкогольтабакконтроля, за 2023 год производство в РФ алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) составило 191,7 млн дал, что на 3,9% ниже показателя за 2022 год. В то время как в первом квартале 2024 года производство выросло на 17,3% и достигло 42,7 млн дал.
ТАСС выступает генеральным информационным агентством Московского финансового форума.