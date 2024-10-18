Замглавы Минфина отметил рост потребления отечественного алкоголя

Он напомнил, что было три волны, когда вводились определенные меры защиты внутреннего рынка. «Первый раз мы это сделали в августе прошлого года, соответственно, когда мы повысили импортные пошлины на винодельческую продукцию с 12,5% до 20%. И, если сравнивать, например, четвертый квартал 2023 года и четвертый квартал 2022 года, мы сразу увидели снижение практически на 30% в импорте винодельческих продукций», — подчеркнул Сазанов.