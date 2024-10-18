За пять дней — к успеху: в «Школе бизнеса МБМ» бесплатно помогают жителям столицы открыть свое дело

Программа «Школа бизнеса МБМ» стартовала в 2017 году. С этого момента её выпускниками стали свыше 16 тыс. жителей столицы. Участие в «Школе бизнеса МБМ» помогает начинающим предпринимателям проработать существующую бизнес-идею, усилить деловые, управленческие и личностные качества, разработать стратегию по открытию своего дела.
Среди тех, кому «Школа бизнеса МБМ» помогла проработать бизнес-идею, — основатель образовательного онлайн-центра Диана Ипкеева. Педагоги центра занимаются подготовкой детей к олимпиадам и сдаче ОГЭ и ЕГЭ, помогают развивать логическое мышление, учат планированию времени, ораторскому искусству и другим навыкам. В ноябре 2023 года Диана пришла на программу с существующим проектом, но без особой веры в него. Эксперты «Школы бизнеса МБМ» помогли предпринимательнице доработать бизнес-концепцию, сформулировать миссии и ценности. В результате в 2024 году Диана запустила программу обучения для студентов московских ВУЗов, которые хотят преподавать. Первые выпускники этой программы стали сотрудничать с онлайн-центром в качестве преподавателей, за счет этого общее количество учеников на данный момент составляет порядка 150 человек.
Модельеру обуви Дарье Деткиной обучение в «Школе бизнеса МБМ» в 2018 году помогло посмотреть на дело её жизни под другим углом, выйти из кризиса и найти новое направление в бизнесе. После участия в программе Дарья решила не только заниматься изготовлением обуви по индивидуальным заказам, но и создавать готовые лимитированные коллекции, а также оказывать услуги предпринимателям, которые хотят попробовать свои силы в обувном бизнесе. Клиентам из B2B-сегмента Дарья и её команда разрабатывают тестовую коллекцию под ключ и помогают запустить производство. На сегодняшний день в штате предпринимателя трудится семь специалистов. У Дарьи работает мастерская, производственный цех с 3D-участком, оснащенным оборудованием для 3D-сканирования, проектирования и печати. Также при мастерской сделали фотостудию. По словам Дарьи, процесс изготовления пары обуви по индивидуальному заказу — творческий и трудоемкий процесс, который занимает три-четыре месяца, в среднем изготавливается до 10 пар в месяц. Работа с B2B-клиентами длится порядка полугода: за 2024 год команда Дарьи завершила шесть проектов для бизнес-заказчиков.
Выпускники «Школы бизнеса МБМ» не только развивают свое дело, но и помогают новичкам в бизнесе, делясь знаниями и опытом. Маркетолог, эксперт по стратегическому развитию бизнеса, владелица маркетингового агентства Настасья Самойлова прошла «Школу бизнеса МБМ» в 2019 году. На данный момент Настасья, помимо консультирования и маркетингового сопровождения клиентов, выступает спикером обучающих программ для бизнесменов, экспертом телепроекта для бизнес-леди с детьми и акселерационной платформы для предпринимателей и маркетологов.
Образовательная поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, помогает людям открывать и развивать свое дело в столице. В центрах услуг для предпринимателей каждый может узнать о финансовых и нефинансовых мерах государственной поддержки.
Для предпринимателей проводят бесплатные обучающие и деловые мероприятия: форумы, семинары, тренинги, конференции, которые помогают повысить профессиональные компетенции и найти единомышленников.
Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса и более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в Москве также можно на сайте МБМ и по телефону:
Реклама ГБУ «Малый бизнес Москвы»,
ИНН 7703766666 erid: 2Vtzqwr2K6T