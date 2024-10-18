За пять дней — к успеху: в «Школе бизнеса МБМ» бесплатно помогают жителям столицы открыть свое дело

Модельеру обуви Дарье Деткиной обучение в «Школе бизнеса МБМ» в 2018 году помогло посмотреть на дело её жизни под другим углом, выйти из кризиса и найти новое направление в бизнесе. После участия в программе Дарья решила не только заниматься изготовлением обуви по индивидуальным заказам, но и создавать готовые лимитированные коллекции, а также оказывать услуги предпринимателям, которые хотят попробовать свои силы в обувном бизнесе. Клиентам из B2B-сегмента Дарья и её команда разрабатывают тестовую коллекцию под ключ и помогают запустить производство. На сегодняшний день в штате предпринимателя трудится семь специалистов. У Дарьи работает мастерская, производственный цех с 3D-участком, оснащенным оборудованием для 3D-сканирования, проектирования и печати. Также при мастерской сделали фотостудию. По словам Дарьи, процесс изготовления пары обуви по индивидуальному заказу — творческий и трудоемкий процесс, который занимает три-четыре месяца, в среднем изготавливается до 10 пар в месяц. Работа с B2B-клиентами длится порядка полугода: за 2024 год команда Дарьи завершила шесть проектов для бизнес-заказчиков.