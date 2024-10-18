В России заявили о резком росте зарплат за год

«У нас рост к октябрю текущего года составил почти 21 процент. Это, в среднем, 87 тысяч рублей на федеральном уровне, — рассказала Бессараб. — В каком-то регионе среднемесячные зарплаты могут быть ниже, но по всей стране показатель такой. Исходя из этого расчета мы будем планировать дальнейшие экономические процессы».