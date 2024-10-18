В Минфине сообщили, что не формируют планы по деприватизации

«Минфин не формирует каких-либо планов по деприватизации. Неэффективный частный собственник рано или поздно потеряет эту собственность, и она перейдет к более эффективному. Что касается возвращенных по судебным решениям активов в казну, прокуратура обращает взыскание на имущество, которое было неправильно приватизировано», — отметил Моисеев.
Как сообщил изданию замглавы Минфина, на сегодняшний день в министерстве работают над урегулированием вопроса об ответственности собственников за ошибки прежних владельцев.
«В остальном у собственников есть правовые механизмы для отстаивания своих прав. После того как Генпрокуратура подает в суд иск об истребовании имущества в пользу государства и суд удовлетворяет его, собственник может оспорить решение», — добавил он.