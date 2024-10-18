В Минфине сообщили, что не формируют планы по деприватизации

«Минфин не формирует каких-либо планов по деприватизации. Неэффективный частный собственник рано или поздно потеряет эту собственность, и она перейдет к более эффективному. Что касается возвращенных по судебным решениям активов в казну, прокуратура обращает взыскание на имущество, которое было неправильно приватизировано», — отметил Моисеев.