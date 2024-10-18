Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минфине сообщили, что не формируют планы по деприватизации

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Министерство финансов России не формирует планов по деприватизации активов компаний. Прокуратура обращает взыскание в казну только на то имущество, которое было неправильно приватизировано. Об этом сообщил в интервью «Коммерсанту» заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

«Минфин не формирует каких-либо планов по деприватизации. Неэффективный частный собственник рано или поздно потеряет эту собственность, и она перейдет к более эффективному. Что касается возвращенных по судебным решениям активов в казну, прокуратура обращает взыскание на имущество, которое было неправильно приватизировано», — отметил Моисеев.

Как сообщил изданию замглавы Минфина, на сегодняшний день в министерстве работают над урегулированием вопроса об ответственности собственников за ошибки прежних владельцев.

«В остальном у собственников есть правовые механизмы для отстаивания своих прав. После того как Генпрокуратура подает в суд иск об истребовании имущества в пользу государства и суд удовлетворяет его, собственник может оспорить решение», — добавил он.