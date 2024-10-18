Темпы роста ВВП Китая за три квартала 2024 года составили 4,8%

Как уточняется в распространенном докладе, за три квартала ВВП Китая составил 94,97 трлн юаней (порядка $13,32 трлн по текущему курсу). Аграрный сектор вырос на 3,4% (5,77 трлн юаней, или $810 млрд), промышленность — на 5,4% (36,13 трлн юаней, или $5,07 трлн), сфера услуг — на 4,7% (53,07 трлн юаней, или $7,44 трлн).