Ставки наголо: что ожидать от Банка России 25 октября

По подсчетам экономиста, таким образом, Банку России нужно приводить инфляцию уже не к 4%, а к 2% в течение пяти кварталов. Для компенсации дополнительных 2 п.п. требуется дополнительное повышение ставки еще на 3−4 п.п., исходя из лагов действия таких мер. «Но сейчас стоимость денег на рынке сильно выше, чем ключевая ставка плюс 1−2 п.п. Деньги стоят примерно: ключевая ставка плюс 4 п.п., то есть столько, сколько бы они стоили при ставке 21%», — пояснил он.