Ставки наголо: что ожидать от Банка России 25 октября

Пора менять цель
ЦБ РФ стремится снизить инфляцию более в чем в 2 раза, до 4%. Поэтому регулятор повышает стоимость кредитов для бизнеса и населения через увеличение ключевой ставки, чтобы снизить потребительский спрос и чрезмерно быстрый рост экономики без сопутствующего предложения товаров.
На предыдущем заседании 13 сентября 2024 года Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 процентных пунктов (п.п.), с 18% до 19% годовых. В этом году впервые ключевая ставка была повышена в июле: сразу с 16% до 18%.
Оценки западных аналитиков пессимистичны — ЦБ РФ постепенно поднимет ключевую ставку до 20−22% вопреки угрозе рецессии в российской экономике ради снижения инфляции до цели в 4% к концу 2025 года, причем 21% ожидается уже в марте 2025 года.
Российские экономисты расходятся в оценках. «Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 25 октября будет выбирать между повышением ключевой ставки на 100 п.п. и 200 п.п., до 20−21%, но поднимет ключевую ставку на 100 п.п., до 20% и оставит сигнал о готовности повысить ключевую ставку на последующих заседаниях. В целом мы ожидаем, что Банк России на ближайших заседаниях повысит ключевую ставку до 22%», — сообщил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
«Ожидаем рост ставки до 20%. Банк России остро реагирует на инфляционные ожидания, которые снова вырастут на фоне роста утильсбора. Плюс статистика по инфляции не прибавляет позитива», — сообщил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.
По последним данным Росстата, годовая инфляция в сентябре замедлилась до 8,63% с 9,05% на конец августа, но по-прежнему остается выше месяцев первого полугодия, когда не превышала 8,6% на конец июня, и 8% с января по конец апреля.
Инфляция в последнее время находится в коридоре 6−8% с сезонной корректировкой, уточнил экономист. В итоге предельная реальная ставка получается уже сейчас не менее 11%, а средняя не меньше 8%. «В целом, реальные ставки в 10% в течение 12 месяцев способны вернуть инфляцию к цели ЦБ — 4%, но есть проблема: индексация тарифов ЖКХ и естественных монополий с учетом роста утильсбора будет давать 1,5−2 процентных пункта к инфляции следующего года», — полагает Илья Федоров.
Правительство РФ с 1 октября 2024 года увеличило утилизационный сбор на автомобили на 70−85% и до 2030 года ввело регулярную индексацию на 10−20% каждый год. Это скажется на росте стоимости машин — одного из самых популярных и уже кратно подорожавшего товара.
Чтобы остановить раскрученный маховик цен, необходимы более решительные действия.
По подсчетам экономиста, таким образом, Банку России нужно приводить инфляцию уже не к 4%, а к 2% в течение пяти кварталов. Для компенсации дополнительных 2 п.п. требуется дополнительное повышение ставки еще на 3−4 п.п., исходя из лагов действия таких мер. «Но сейчас стоимость денег на рынке сильно выше, чем ключевая ставка плюс 1−2 п.п. Деньги стоят примерно: ключевая ставка плюс 4 п.п., то есть столько, сколько бы они стоили при ставке 21%», — пояснил он.
Регулятору следует уделить пристальное внимание статистике за сентябрь и октябрь. Вперед смотрящие индикаторы уже говорят о развороте в экономике.
Наблюдается спад спроса на рабочую силу, индекс PMI впервые в минусе за 2 года. «Банки, работающие в рыночном сегменте, ожидают рост реструктуризаций. Обратной стороной приведения инфляции к цели станет околонулевой рост экономики», — отметил Илья Федоров. Это может привести к замедлению роста доходов и сокращения потребления населения.
Кредиты и депозиты
По оценке экономистов, вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину вырастут ставки по депозитам и ставки по кредитам — ипотеке, потребительским, корпоративным займам.
«Учитывая наши ожидания повышения ключевой ставки до 22%, ставки по депозитам и по кредитам, вероятно, продолжат расти в ближайшие месяцы, — рассказал Михаил Васильев. — Поэтому мы считаем, что лучше брать кредит сейчас, чем после вероятного повышения ключевой ставки».
Как он отметил, ситуация с экстремально высокими ставками может сохраниться несколько лет.
Рубль и фондовый рынок
Повышение ключевой ставки окажет среднесрочную поддержку рублю. По оценке Михаила Васильева, за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что еще больше увеличит привлекательность рублевых сбережений и спрос на национальную валюту.
«В свои прогнозы на этот квартал мы закладываем средний курс рубля на уровне 13,3 рубля за юань, 93 рубля за доллар и 103 рубля за евро», — сообщил он.
Аналитики ожидают негативное влияние от повышения ставки ЦБ РФ на рынок акций и рынок облигаций.
Облигации с постоянным купоном продолжат падать в ближайшие месяцы на переоценке рыночных ожиданий в сторону более высокой ключевой ставки на более длительный срок.
«Мы по-прежнему считаем, что инвесторам лучше придерживаться защитной стратегии и выбирать депозиты, фонды ликвидности и облигации с плавающим купоном. Эти инструменты позволят инвесторам получать 19−22% годовых в рублях и быть готовым к тому, что Банк России может ещё в этом году повысить ключевую ставку», — сообщил Михаил Васильев.
В условиях повышенной неопределенности с инфляцией и ключевой ставкой, наиболее привлекательной идеей для инвесторов он по-прежнему называет покупку облигаций с плавающей ставкой — более ликвидных государственных ОФЗ-ПК с текущим купоном 18,5−19% (например, ОФЗ-ПК 29014) и более доходных корпоративных флоатеров (с купонами 20−22%).
Что будет с ценами
Последние данные по инфляции говорят о том, что она пока не замедляется так быстро, как хотел бы регулятор, несмотря на текущую ключевую ставку 19%.
«Текущей жесткости денежно-кредитных условий недостаточно, поэтому Банк России продолжит повышать ключевую ставку», — отметил Михаил Васильев.
По его мнению, по-прежнему один из главных факторов высокой инфляции — это крайне дефицитный рынок труда и, как следствие, быстрый рост зарплат, который опережает производительность труда. Росстат сообщал, что безработица в августе третий месяц подряд осталась на историческом минимуме в 2,4%.
Рост зарплат в июле снова ускорился до 18% в сравнении к июлю прошлого года после 15,3% в июне. Граждане больше зарабатывают и больше тратят, предложение товаров и услуг не успевает за спросом, что выливается в повышенный рост цен.
«Объявленные параметры бюджета 2024−2025 гг. также, на наш взгляд, являются проинфляционными. Дефицит бюджета этого года увеличен на 1,5 трлн руб., а тарифы ЖКХ в 2025 году вырастут почти на 12% против 6% в предыдущем плане», — рассказал Михаил Васильев.
Кроме этого, как он отметил, проинфляционным фактором выступает текущее ослабление рубля. За минувшие полтора месяца рубль ослаб на 17% к основным валютам.
«В результате мы ожидаем, что инфляция будет замедляться медленно — до 7,8% к концу этого года и до 5,5% к концу следующего года», — сообщил экономист.
Инфляция складывается существенно выше прогноза ЦБ по инфляции на конец этого года 6,5−7% и на конец следующего года 4,0−4,5%. Поэтому Банк России, вероятно, выберет более высокую траекторию ключевой ставки, чем ожидалось ранее.
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