Стало известно, где в России больше всего нераспроданных новостроек

Рост объема нераспроданных квадратных метров отмечается во всех регионах страны. Самое значительное увеличение зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе, где показатель вырос на 8,5%, до 4,905 млн кв. м. Дальний Восток занимает второе место по стране по снижению стартов продаж в новостройках с показателем 20,3%.
На втором месте по приросту нераспроданных площадей — Приволжский федеральный округ с увеличением на 7,4%, до 11,470 млн кв. м. По темпу снижения выхода новых объектов в продажу этот регион занимает третье место с показателем 18,6%.
Южный федеральный округ продемонстрировал прирост нераспроданных площадей на 5,9%. Количество таких объектов увеличилось до 11,376 млн кв. м. Однако, регион лидирует по замедлению стартов продаж — 25,9%.
На фоне этого общероссийского тренда в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах было отмечено небольшое снижение объемов строительства: −0,6% и −0,9% соответственно.
Основной причиной увеличения нераспроданного жилья остается снижение темпов продаж. В Новой Москве продажи упали более чем на треть, а по России в целом — сократились вдвое, согласно данным «Метриум» и «Дом.РФ».
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