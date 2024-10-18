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Стало известно, где в России больше всего нераспроданных новостроек

В последние три месяца после завершения программы льготной ипотеки объем нераспроданного жилья в новостройках по России увеличился на 4,2% — 76,888 млн кв. м в сентябре. Об этом сообщает РБК-Недвижимость, ссылаясь на данные Единой информационной системы жилищного строительства.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Рост объема нераспроданных квадратных метров отмечается во всех регионах страны. Самое значительное увеличение зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе, где показатель вырос на 8,5%, до 4,905 млн кв. м. Дальний Восток занимает второе место по стране по снижению стартов продаж в новостройках с показателем 20,3%.

На втором месте по приросту нераспроданных площадей — Приволжский федеральный округ с увеличением на 7,4%, до 11,470 млн кв. м. По темпу снижения выхода новых объектов в продажу этот регион занимает третье место с показателем 18,6%.

Южный федеральный округ продемонстрировал прирост нераспроданных площадей на 5,9%. Количество таких объектов увеличилось до 11,376 млн кв. м. Однако, регион лидирует по замедлению стартов продаж — 25,9%.

На фоне этого общероссийского тренда в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах было отмечено небольшое снижение объемов строительства: −0,6% и −0,9% соответственно.

Основной причиной увеличения нераспроданного жилья остается снижение темпов продаж. В Новой Москве продажи упали более чем на треть, а по России в целом — сократились вдвое, согласно данным «Метриум» и «Дом.РФ».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».