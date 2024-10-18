Стало известно, где в России больше всего нераспроданных новостроек

В последние три месяца после завершения программы льготной ипотеки объем нераспроданного жилья в новостройках по России увеличился на 4,2% — 76,888 млн кв. м в сентябре. Об этом сообщает РБК-Недвижимость, ссылаясь на данные Единой информационной системы жилищного строительства.