Россияне раскрыли объем откладываемых на покупку квартиры средств

76 процентов респондентов считают, что за последние пять лет жилье в России стало менее доступным. Несмотря на это, 50 процентов опрошенных планируют приобрести квартиру в ближайшем будущем. Половина россиян отметила, что рассмотрит покупку жилья в случае снижения ипотечных ставок, 47 процентов — после регулировке цен на недвижимость, а 33 процента — при сокращении требований к первоначальному взносу. Среди причин невозможности купить квартиры были названы недостаточность финансовых средств (38 процентов) и высокая стоимость жилья (34 процента).