Россиянам рассказали о рисках, связанных с криптовалютами

По его словам, такие последствия могут наступить в случае массового вывода средств пользователями. Он также отметил, что криптовалютные платформы иногда могут не предоставлять такой же уровень защиты, как традиционные банки. Из-за этого неопытные инвесторы могут столкнуться с рисками и значительными финансовыми потерями, предупредил Каминский.