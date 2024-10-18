Россия в августе оставила вложения в госбумаги США на уровне $24 млн

На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в августе пришелся $21 млн, на краткосрочные — $3 млн.
В июле российские вложения в американские госбумаги также составляли $24 млн. Это наименьший показатель, зафиксированный в базе данных ведомства, в которой приводится информация с начала 2020 года по август текущего. В июле этого года на долгосрочные гособлигации приходилось $22 млн, на краткосрочные — $2 млн.
В июне 2024 года показатель российских вложений в американские госбумаги составлял $44 млн, в мае — $45 млн, в апреле — $46 млн, в марте — $47 млн, в феврале — $47 млн, в январе — $43 млн.
Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд.
В августе 2024 года крупнейшим держателем американских государственных бумаг осталась Япония, сохранившая вложения в гособлигации США на уровне $1,13 трлн. Второе место удерживает Китай с $774,6 млрд. На третьем месте — Великобритания с $743,9 млрд.