Россия в августе оставила вложения в госбумаги США на уровне $24 млн

В июле российские вложения в американские госбумаги также составляли $24 млн. Это наименьший показатель, зафиксированный в базе данных ведомства, в которой приводится информация с начала 2020 года по август текущего. В июле этого года на долгосрочные гособлигации приходилось $22 млн, на краткосрочные — $2 млн.