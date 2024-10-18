Россия направила 78% экспорта нефти в Индию и Китай в 2023 году

«Когда страны “Группы семи” решили задавить российскую экономику и энергетику санкциями, альтернативные механизмы торговли, включая перевозки, страхование и расчеты за энергоносители, пришлось создавать в пожарном режиме и практически с нуля. Поставки нефти из России в Индию в 2023 году выросли в 18 раз по сравнению с 2021 годом (с 4,5 до 82 млн тонн), а в Китай — на треть (с 80 до 107 млн тонн). В результате 78% российского экспорта сырой нефти пришлось на этих двух партнеров по БРИКС, хотя еще в 2021 году их доля составляла 32%», — сказано в документе.