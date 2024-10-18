Пять сумасбродных бизнес-идей, которые принесли авторам миллионы

Pet Rock
Когда говорят о сумасбродных идеях бизнеса, принесших их владельцам миллионы, первое, что приходит в голову — это Pet Rock или «Питомец-Камень». Автор данной необычной идеи — Гэри Росс Даль — придумал её во время встречи с друзьями, которые жаловались на трудности со своими питомцами.
«Тогда он в шутку сказал, что у него самый удобный питомец — камень! Шутка была воспринята с живым интересом. Так родилась идея продавать камни в качестве питомцев. Идеальный питомец не требовал особого ухода, его не нужно было кормить или выгуливать, не нужно уговаривать долго родителей, чтобы они разрешили его завести и что, немало важно, он никогда не умрёт», — рассказывает эксперт.
Будучи на тот момент уже состоявшимся маркетологом, Гэри смог разработать концепцию своего продукта так грамотно, что в первые же месяцы количество продаж превысило миллион штук! Позднее автор гениальной идеи выпустил книгу «Реклама для чайников», которая остаётся востребованной по сей день.
Better Place Forests
Идея бизнеса заключается в том, что компания продаёт деревья, которые удобряют прахом умершего. Сэнди Гибсон придумал этот стартап, посещая кладбище, где покоились его родители. Каждый раз приходя к памятнику ему казалось, что он хотел бы видеть более подходяще место. Так, по словам Анастасии Мельниковой, и родилась идея создания Better Place Forests.
Компания превращает обычные леса в мемориальные, продавая деревья для захоронения пепла умершего. После кремации пепел перерабатывают в удобрение и создают уединённое место для родственников. Компания привлекла 12 миллионов долларов из венчурных фондов на развитие.
«Надпись на песке»
Среди наших соотечественников также можно найти немало интересных идей, говорит Анастасия Мельникова. Одна из таких — сделать деньги из песка. Двадцатитрехлетнему Антону Великанову пришла идея продавать фотографии надписей на песке, когда он переехал в Коста-Рику. Для стартапа не понадобилось больших вложений: сайт разработал он сам, и выложил на него фото собственноручно написанных популярных имён.
Со временем фотографии стали делать профессиональные фотографы, а на песке уже можно было написать не только имена, но и признания или пожелания. А в декабре 2011 года стартап «Надпись на песке» оказался в числе первых, кто получил грант StartFellows — проект поддержки стартапов, который придумали основатель Telegram Павел Дуров и глава фонда DST Юрий Мильнер.
Airbnb
Сейчас кажется вполне естественным забронировать онлайн чью-то квартиру или коттедж для своего отпуска, однако так, как напоминает эксперт, было не всегда. Основатели популярного сегодня сервиса бронирования Airbnb на стадии стартапа долгое время не могли найти инвесторов для своего проекта. Ведь казалось нереальным, чтобы кто-то согласился пустить пожить к себе в квартиру туристов на время отпуска, даже предварительно не встретившись с ними лично.
Сервис позволяет в считаные минуты забронировать понравившиеся апартаменты, дом, квартиру или даже замок практически в любом конце земли. А начиналось все со сдачи в аренду спального места в своём доме с дополнительно включённым завтраком — отсюда и название.
Juicy Salif
Закончить список хотелось бы чем-то ну очень уж неординарным. Филипп Старк — один из самых знаменитых промышленных дизайнеров XX и XXI века — придумал соковыжималку, посетив однажды ресторан. Эскиз нарисовал на салфетке и отправил его на производство.
На тот момент у всех уже были электрические соковыжималки. Эта же модель отличалась отсутствием привычного функционала: ее надо держать, давить и мыть непременно сразу же и только вручную, вытерев потом насухо.
«Однако эта соковыжималка пользовалась бешеным успехом и до сих пор является, пожалуй, самой знаменитой соковыжималкой в мире. Стоимость оригинальной соковыжималки никогда не превышала 100 долларов. Непрекращающаяся популярность данной модели удивляет, ведь впервые её создали в 1990 году. Салфетка же с эскизом находится в музее Alessi в Италии», — рассказала Анастасия Мельникова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».