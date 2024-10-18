Пять сумасбродных бизнес-идей, которые принесли авторам миллионы

Сейчас кажется вполне естественным забронировать онлайн чью-то квартиру или коттедж для своего отпуска, однако так, как напоминает эксперт, было не всегда. Основатели популярного сегодня сервиса бронирования Airbnb на стадии стартапа долгое время не могли найти инвесторов для своего проекта. Ведь казалось нереальным, чтобы кто-то согласился пустить пожить к себе в квартиру туристов на время отпуска, даже предварительно не встретившись с ними лично.