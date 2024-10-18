Путин сообщил об ускоренном переключении транспортных потоков РФ

Кроме того, продолжил он, расширяются автомобильные и железнодорожные подходы к морским портам. «В свою очередь, транспортный коридор Север — Юг соединяет российские порты на северных морях и Балтике с терминалами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Это в том числе ключ к увеличению грузоперевозок между евразийским и африканским континентами», — указал Путин.