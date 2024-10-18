Путин сообщил об ускоренном переключении транспортных потоков РФ

«В деловом совете учреждена отдельная подгруппа по логистике. Хочу поблагодарить участников совета, представителей бизнеса за поддержку концепции постоянной логистической платформы. Россия ускоренно переключает транспортные потоки на надежных зарубежных партнеров», — отметил он.
Среди флагманских проектов глава государства назвал Северный морской путь и коридор Север — Юг. Как пояснил российский лидер, эти континентальные артерии призваны обеспечить короткие, выгодные торговые пути, связать крупные промышленные, сельскохозяйственные и электроэнергетические узлы с потребительскими рынками.
«У нас реализуется масштабный план развития Севморпути. Пополняется ледокольный флот, включая суда на атомной тяге. Для обкатки маршрутов запущены каботажные рейсы. Модернизируется спутниковая группировка, строятся новые топливные терминалы, центры безопасности судоходства и другие объекты обеспечения береговой инфраструктуры», — рассказал глава государства о принимаемых мерах.
Кроме того, продолжил он, расширяются автомобильные и железнодорожные подходы к морским портам. «В свою очередь, транспортный коридор Север — Юг соединяет российские порты на северных морях и Балтике с терминалами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Это в том числе ключ к увеличению грузоперевозок между евразийским и африканским континентами», — указал Путин.