Путин: БРИКС пока не рассматривает вопрос создания единой валюты

«Что касается единой валюты БРИКС, на данный момент мы не рассматриваем этот вопрос, он и не созрел. Нам нужно быть очень аккуратными, здесь мы должны действовать постепенно, не спеша», — считает президент.
При этом глава государства отметил, что, в отличие от единой валюты, единую цифровую инфраструктуру в БРИКС разрабатывают. Вернее, пока что ведутся работы над внедрением искусственного интеллекта и цифровизации торговых процессов между странами-участницами, а в перспективе будет создана и цифровая инфраструктура для независимости от западных банков.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин назвал страны БРИКС — одним из важнейших элементов существования человечества.