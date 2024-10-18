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Путин: БРИКС пока не рассматривает вопрос создания единой валюты

Президент России Владимир Путин, встречаясь с руководителями СМИ стран-участниц БРИКС в Ново-Огарёво, заявил, что объединение пока не раздумывает над вопросом создания единой валюты, которую можно было бы использовать внутри организации без оглядки на доллар.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Что касается единой валюты БРИКС, на данный момент мы не рассматриваем этот вопрос, он и не созрел. Нам нужно быть очень аккуратными, здесь мы должны действовать постепенно, не спеша», — считает президент.

При этом глава государства отметил, что, в отличие от единой валюты, единую цифровую инфраструктуру в БРИКС разрабатывают. Вернее, пока что ведутся работы над внедрением искусственного интеллекта и цифровизации торговых процессов между странами-участницами, а в перспективе будет создана и цифровая инфраструктура для независимости от западных банков.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин назвал страны БРИКС — одним из важнейших элементов существования человечества.