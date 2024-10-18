Путин: БРИКС пока не рассматривает вопрос создания единой валюты

При этом глава государства отметил, что, в отличие от единой валюты, единую цифровую инфраструктуру в БРИКС разрабатывают. Вернее, пока что ведутся работы над внедрением искусственного интеллекта и цифровизации торговых процессов между странами-участницами, а в перспективе будет создана и цифровая инфраструктура для независимости от западных банков.