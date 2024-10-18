Прибыль банков РФ в сентябре составила 336 млрд рублей

При этом основная прибыль сократилась до 201 млрд рублей (-56 млрд рублей, или 22%) из-за роста отчислений в резервы (-50 млрд рублей, или 36%, преимущественно по кредитам). В части неосновной прибыли у банков в два раза снизились доходы от переоценки иностранной валюты (до 68 млрд с 136 млрд рублей в августе) из-за меньшего ослабления рубля к доллару (-2% после −5% в августе) и евро (-3% и −7% соответственно).