Правительство обсуждает возобновление допсессии на биржевых торгах топливом

Вторая сессия, предназначенная для нефтекомпаний, была отменена осенью прошлого года, когда РФ переживала очередной топливный кризис. После отмены второй сессии независимые участники биржевых торгов стали жаловаться на то, что из-за этого решения выросло число случаев, когда нефтекомпании покупают товар друг у друга в первую сессию. Увеличение такой активности может провоцировать увеличение цен на топливо на СПбМТСБ. При этом правительство неоднократно требовало у нефтяников минимизировать покупку топлива друг у друга.
В начале сентября биржевые котировки на бензин преодолели годовые максимумы и после снижения в первой половине прошедшего месяца постепенно стабилизировались. Топливо дорожало на фоне снижения предложения нефтекомпаниями в условиях ремонтов на НПЗ. По данным на сегодня, 18 октября, стоимость АИ-95 и АИ-92 на СПбМТСБ снизилась на 0,7%, до 64 559 ₽ и 60 102 ₽ за тонну соответственно.
Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «По капле вверх».