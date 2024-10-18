Первый замминистра экономики Илья Торосов ушел в отставку

Кто заменит господина Торосова — неизвестно. Собеседники «Ъ» и «Ведомостей» называли в качестве кандидата на эту должность замминистра Максима Колесникова. Он работает в ведомстве с 2020 года, с 2022-го — занимает пост заместителя Максима Решетникова. По данным газеты, заявление об увольнении господин Торосов написал по своему желанию, он планирует вернуться в банковскую сферу.