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Первый замминистра экономики Илья Торосов ушел в отставку

Первый замглавы Минэкономики Илья Торосов освобожден от должности. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ранее о скорой отставке первого замминистра сообщали источники «Ъ».

Источник: РИА "Новости"

Кто заменит господина Торосова — неизвестно. Собеседники «Ъ» и «Ведомостей» называли в качестве кандидата на эту должность замминистра Максима Колесникова. Он работает в ведомстве с 2020 года, с 2022-го — занимает пост заместителя Максима Решетникова. По данным газеты, заявление об увольнении господин Торосов написал по своему желанию, он планирует вернуться в банковскую сферу.

Илье Торосову 42 года. В 2005—2006 годах работал ведущим экономистом Альфа-банка. Позднее работал главным специалистом в центральном регионе Райффайзенбанка и начальником департамента по работе с крупными корпоративными клиентами МДМ-банка. В 2015—2017 годах — руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов Транскапиталбанка.

После этого до марта 2018 года занимал пост исполнительного директора финансовой группы компаний ЮДР. В 2018 году был назначен замминистра экономики, в 2022-м — первым замминистра.