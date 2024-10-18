Объем ипотечного портфеля банков РФ в сентябре вырос до 19,8 трлн рублей

«Предварительно, с учетом секьюритизации, ипотека в сентябре увеличилась на 0,9% (до 19,8 трлн рублей), что соответствует показателю августа. Выдачи немного сократились — до 373 млрд с 375 млрд рублей в августе, что в целом сопоставимо со среднемесячным приростом января — апреля, когда рынок еще не был разогрет ожиданиями относительно изменения условий господдержки», — отмечает ЦБ, указывая, что выдачи более чем наполовину обеспечены господдержкой — 200 млрд рублей после 196 млрд рублей (+2%) в августе.