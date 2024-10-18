На рынке недвижимости в России спрогнозировали снижение цен

Снижение цен на новостройки на столичном рынке будет небольшим, медленным и скрытым, предположил Пысин. То есть застройщики будут снижать не начальные цены, а предоставлять скидки, акции, специальные условия. «Отдельные объекты могут подешеветь на 20−30 процентов, но это коснется тех вариантов, цены на которые были искусственно повышены в период ажиотажного спроса перед закрытием программы льготной ипотеки. В среднем же до конца года новостройки в Москве подешевеют чуть больше, чем ликвидная вторичка — на 5−10 процентов», — сказал эксперт.