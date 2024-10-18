Минсельхоз РФ сообщил о снижении отпускных цен на куриные яйца

Отпускные цены на куриные яйца первой и второй категорий с начала текущего года снизились в РФ на 20,6% и 26,6% соответственно и составили, по данным на 16 октября, 75,1 рубля и 61 рубль за десяток. Такие цифры озвучили в Минсельхозе РФ.