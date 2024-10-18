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Минсельхоз РФ сообщил о снижении отпускных цен на куриные яйца

Отпускные цены на куриные яйца первой и второй категорий с начала текущего года снизились в РФ на 20,6% и 26,6% соответственно и составили, по данным на 16 октября, 75,1 рубля и 61 рубль за десяток. Такие цифры озвучили в Минсельхозе РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Отпускные цены на яйца куриные первой и второй категорий с начала 2024 года снизились на 20,6% и 26,6% соответственно — их стоимость в среднем составляет 75,1 рубля и 61 рубль за десяток», — рассказали в ведомстве.

Ситуацию на рынке продукции птицеводства министерство считает стабильной. При этом Минсельхоз указал, что в долгосрочных договорах между сельхозтоваропроизводителями и торговыми сетями прописана возможность корректировки цен. Подобная практика применяется в отношении всех категорий товаров, в том числе продуктов питания, и не требует регулирования.

Ранее стало известно, что Россия временно приостановила ввоз ряда сельхозпродуктов из Казахстана.