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Минфин РФ: Поступления в бюджет от приватизации составили 50 млрд рублей

Поступления в бюджет Российской Федерации от приватизации составили 50 млрд рублей. А до конца 2024 года доходы поступят еще. Об этом на Московском финансовом форуме заявил директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина Андрей Воронцов.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

«Мы на сегодня от приватизации получили в бюджет почти 50 млрд рублей, до конца года будут еще поступления. И мы надеемся план в 100 млрд рублей выполнить», — сообщил он.

В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий федеральный бюджет страны на 2024−2026 годы. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, бюджет на 2024 год составит 35,065 трлн рублей.

Премьер Михаил Мишустин на одном из совещаний в правительстве рассказал, почему бюджет перестал быть дефицитным. По его словам, российская экономика продолжила процесс адаптации к текущим вызовам.