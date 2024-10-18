Минфин РФ: Поступления в бюджет от приватизации составили 50 млрд рублей

«Мы на сегодня от приватизации получили в бюджет почти 50 млрд рублей, до конца года будут еще поступления. И мы надеемся план в 100 млрд рублей выполнить», — сообщил он.
В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий федеральный бюджет страны на 2024−2026 годы. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, бюджет на 2024 год составит 35,065 трлн рублей.
Премьер Михаил Мишустин на одном из совещаний в правительстве рассказал, почему бюджет перестал быть дефицитным. По его словам, российская экономика продолжила процесс адаптации к текущим вызовам.