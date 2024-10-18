Минфин прогнозирует продление нулевой пошлины на энергоуголь до конца года

Осенью 2023 года уголь вместе с другими товарами подпал под гибкую экспортную пошлину в размере 4−7% в зависимости от курса рубля. С начала 2024 года экспортная пошлина для угля была отменена, с 1 марта правительство вернуло ее, однако на период с 1 мая по 31 августа 2024 года пошлины вновь были отменены для поддержки предприятий угольной отрасли. Позднее правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала предложение Минэнерго России продлить отмену вывозных таможенных пошлин в отношении энергетического угля и антрацита с 1 сентября по 30 ноября 2024 года включительно.