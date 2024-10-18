Минфин прогнозирует продление нулевой пошлины на энергоуголь до конца года

«Сейчас пошлина до декабря на энергетический уголь и так нулевая и, скорее всего, она будет продлена до конца года. С 1 января все пошлины уйдут курсовые. Соответственно, по коксующемуся углю, я думаю, пошлина будет действовать до конца года», — сказал он.
Говоря о налогообложении золотодобытчиков, Сазанов отметил, что технологические потери при добыче золота сейчас облагаются нулевой ставкой НДПИ. «Это просто техническая поправка приводит в соответствие действующие нормы [Налогового] кодекса, просто там в одном месте надо оговорку сделать. Но сейчас в отношении технологических потерь нормативных и так установлена нулевая ставка НДПИ. Это оговорка, которая добавляется, просто уточняет норму, приводя в соответствие с теми нормами, которые сейчас действуют», — добавил он.
Осенью 2023 года уголь вместе с другими товарами подпал под гибкую экспортную пошлину в размере 4−7% в зависимости от курса рубля. С начала 2024 года экспортная пошлина для угля была отменена, с 1 марта правительство вернуло ее, однако на период с 1 мая по 31 августа 2024 года пошлины вновь были отменены для поддержки предприятий угольной отрасли. Позднее правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала предложение Минэнерго России продлить отмену вывозных таможенных пошлин в отношении энергетического угля и антрацита с 1 сентября по 30 ноября 2024 года включительно.
ТАСС выступает генеральным информационным агентством Московского финансового форума.